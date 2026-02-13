San Valentino e San Faustino | il Dirty Talk al Nostos Teatro

Da casertanews.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 15 febbraio alle ore 20:45, i riflettori si accendono su "Dirty Talk – Speciale Nostos: San Valentino e San Faustino - Santi Nemici". Dopo il successo delle precedenti tappe, il format più audace del panorama contemporaneo approda al Nostos Teatro. Dimenticate la classica messinscena teatrale: Dirty Talk è un’esperienza immersiva condotta da Marco Montecatino, Claudio Fidia e Renato Bisogni. Un talk che demolisce la quarta parete e invita il pubblico a mettersi a nudo, protetto dall’anonimato di un foglio di carta. L’accoglienza è parte integrante del rito: all’ingresso ogni spettatore riceve un foglio con delle domande.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

