Domani a Piazza San Pasquale si prepara un San Valentino speciale. Chocoliamo invita tutti a scoprire le migliori creazioni di cioccolato italiane, con un appuntamento che promette dolcezza e gusto. La piazza diventa il centro di un evento dedicato ai golosi, con tante delizie pronte a deliziare i partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Appuntamento dolce per il San Valentino dei napoletani. Domani entra nel vivo Chocoliamo l’evento che ha portato a Piazza San Pasquale il meglio della produzione cioccolatiera italiana. Gli innamorati di tutte le età hanno l’occasione di scoprire le migliori creazioni realizzate dagli artigiani del settore. I visitatori potranno inoltre partecipare a workshop e dimostrazioni di cioccolateria, guidati da esperti del settore, e scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato. L’evento è organizzato dalla D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani, con il patrocinio della Prima Municipalità di Napoli, presieduta dalla presidente Giovanna Mazzone, e della Bcc Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Valentino dolce con Chocoliamo, domani appuntamento a Piazza San Pasquale

Approfondimenti su San Valentino Dolce

Nel cuore di Napoli, in Piazza San Pasquale, si accendono i motori per l’arrivo di Chocoliamo, il festival dedicato al cioccolato.

Arriva Chocoliamo a Napoli, la fiera dedicata al cioccolato e ai dolci in occasione di San Valentino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Valentino Dolce

Argomenti discussi: Crema - San Valentino; I migliori dolci da trovare e regalare a Milano per San Valentino 2026; Cosa regalare a San Valentino 2026? Non solo cioccolatini; San Valentino alternativo: 10 proposte gourmet oltre i ristoranti, dal gelato al cioccolato!.

San Valentino a Lucera: quando l’amore si racconta con un dolce presso la pasticceria La Ciliegina sulla TortaA Lucera San Valentino è più dolce con le torte e monoporzioni a cuore artigianali de La Ciliegina sulla Torta. Prenota il tuo dolce. lucerabynight.it

Gocciole per San Valentino: una campagna dedicata ai cuori spezzati e un evento a NapoliIl silenzio è d’oro, recita un noto proverbio, ma non è sempre vero, soprattutto quando si parla di relazioni e di rotture. Se oltre 8 italiani su 10 (82%) hanno ... engage.it

San Valentino alle Case Romane del Celio ift.tt/bF80kiO x.com