Papà puoi farmi un bonifico di 650 euro? | nuovo raggiro via whatsapp ai danni di un anziano
“Papà, per favore fammi un bonifico di 650 euro”: l'anziano legge il messaggio, credendo di interloquire con la figlia, e provvede ma si tratta di un inganno. Il procuratore Giovanni Di Leo ha adesso fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a un 47enne accusato di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
