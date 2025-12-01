Vaccino Covid mortalità under 25 in crescita nel 2021 e 2022 in Italia copertura vaccinale nazionale al 50,8% la più alta d' Europa

Nei Paesi con maggiore copertura vaccinale, il tasso di mortalità è aumentato negli ultimi anni, invertendo il trend in diminuzione dal 1994 Numero di morti in Italia dal 1994 al 2022 (ultimo dato disponibile, dati estratti da Eurostat) nei giovani al di sotto dei 25 anni e analisi joinpoint. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, mortalità under 25 in crescita nel 2021 e 2022 in Italia, copertura vaccinale nazionale al 50,8%, la più alta d'Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

Fda Usa: 'Vaccino anti-Covid ha ucciso 10 bimbi, serve riesame' #ANSA Vai su X

È disponibile il Vaccino Covid. Puoi effettuarlo GRATUITAMENTE in Farmacia Pedone. ? 0916404417 per PRENOTARE. A chi è raccomandato: Persone di età pari o superiore ai 60 anni. Ospiti delle strutture, in degenza prolungata. Donne che si t - facebook.com Vai su Facebook

Anche il consenso informato al vaccino Covid è un atto medico - Tuttavia, sia nella prima che seconda versione del modulo di consenso si parla genericamente di professionisti o personale sanitario ma senza mai specificare che ci debba essere un medico a ... quotidianosanita.it scrive

Vaccino Covid e influenza, chi deve farlo: categorie a rischio e come prenotare - a firma del Capo dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitiello - Riporta tg24.sky.it

Covid in crescita, Moderna crea il super-vaccino per i più a rischio. Ok della Fda - 2 torni a crescere lo conferma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ne continua a monitorare la circolazione a livello globale, oltre a seguire l’attività delle ... Riporta repubblica.it