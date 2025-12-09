Salario accessorio nel comparto sanità l' Uil Fpl Abruzzo | Risoluzione definitiva del problema o pronti ad azioni eclatanti

L'Uil Fpl Abruzzo torna sulla riduzione dei fondi destinati al trattamento accessorio nel comparto sanità e chiede un incontro urgente alla Regione.Al centro del dibattito la riduzione di quasi 11.000.000 di euro per le quattro aziende ospedaliere regionali dei fondi destinati al salario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

