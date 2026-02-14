Accoltellata in via Libertà a Palermo arrestato un 52enne | Non ha ricambiato il mio sguardo

Massimo Gagliardo De Stefano, 52 anni, ha ferito con un coltello Maria Luigia Anna Tricarico, di 56 anni, in via Libertà a Palermo, perché lei non ha ricambiato il suo sguardo. Il fatto si è verificato giovedì pomeriggio davanti a un negozio di abbigliamento, dove la vittima stava facendo acquisti. Il gip di Palermo, Carmen Salustro, ha convalidato l’arresto dell’uomo, che soffre di problemi psichici.

Il gip di Palermo Carmen Salustro ha convalidato l’arresto di Massimo Gagliardo De Stefano, il 52enne accusato d tentato omicidio e affetto da problemi psichiatrici, che ha accoltellato giovedì pomeriggio in via Libertà alla schiena Maria Luigia Anna Tricarico di 56 anni. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'aggressore. Le dichiarazioni dell'indagato La donna, che non conosceva l’indagato, era appena uscita da un negozio di parrucchiere quando è stata accoltellata alla schiena. Tricarico è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo, riconosciuto da alcuni residenti della zona, è stato arrestato poco dopo l’aggressione, con i vestiti ancora sporchi di sangue. 🔗 Leggi su Feedpress.me

