Donna accoltellata in via Libertà l' aggressore | Non ha ricambiato il mio sguardo

Un uomo di 52 anni, affetto da problemi psichici, ha ferito una donna alle spalle in via Libertà, spiegando che l’aveva accoltellata perché lei non aveva ricambiato il suo sguardo. La vittima, che stava camminando tranquillamente lungo la strada, è stata colpita senza alcuna provocazione apparente, mentre l’aggressore ha ammesso di aver agito per motivi legati a un suo senso di insoddisfazione. La scena si è svolta nel pomeriggio, creando scompiglio tra i passanti e attivando immediatamente le forze dell’ordine.

La confessione dell'uomo di 52 anni, accusato di tentato omicidio. I due non si conoscevano, come la vittima ha ribadito "Non ha ricambiato il mio sguardo, ecco perché l'ho accoltellata". È la confessione di M.G.D.S., 52 anni, l'uomo con problemi psichici che ieri pomeriggio ha accoltellato alle spalle, in via Libertà, M.L.A.T. di 56 anni. La donna è stata colpita dai fendenti alla schiena, mentre camminava. I due non si conoscevano, come ha ribadito la donna agli inquirenti. De Stefano ha poi spiegato che da due giorni non prendeva le medicine. È accusato di tentato omicidio. Al momento dell'arresto l'uomo aveva ancora gli abiti sporchi di sangue.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Una donna è stata ferita con un coltello in via Libertà a Palermo, e l’uomo che ha compiuto l’aggressione è stato arrestato e portato in carcere.

Un uomo di 52 anni ha tentato di uccidere una donna a Palermo, perché questa non gli ha ricambiato lo sguardo.

