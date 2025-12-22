Rocco Casalino a Verissimo | Alejandro è il mio ‘unicorno’ il fidanzato perfetto Lui è l’unica persona con cui mi immagino papà

Rocco Casalino ha condiviso a “Verissimo” alcuni aspetti della sua vita, parlando del suo rapporto con Alejandro, che definisce il suo “unicorno” e il fidanzato perfetto, con cui si immagina anche come padre. Ha inoltre spiegato di aver deciso di lasciare la politica perché sente che ora è il momento giusto per cambiare, vivendo un periodo in cui tutto sembra al suo posto.

"Era il momento giusto per cambiare e per lasciare la politica. Al momento sto bene e vorrei fermare il tempo perché è come se tutto fosse al posto giusto", queste le parole pronunciate da Rocco Casalino a " Verissimo ". Nelle scorse settimane ha rassegnato le dimissioni dallo staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle, con alle spalle il ruolo di portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Per lui in arrivo la direzione di una testata online e tante novità anche sul fronte amoroso. Al suo fianco ora c'è il nuovo compagno Alejandro, si tratta di un imprenditore colombiano, proprietario di una fabbrica di caffè, ma impegnato anche alla conduzione di un programma televisivo che si occupa di salute: "In tutte le mie relazioni ero sempre convinto che la persona con cui stavo in quel momento non era la persona definitiva, con cui potessi costruire veramente il futuro.

