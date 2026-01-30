A 95 anni Maria salva un malato con il suo fegato | è la più anziana donatrice di organi nel Lazio
A 95 anni, Maria diventa la donatrice di organi più anziana del Lazio. Con un gesto di grande generosità, ha deciso di donare il suo fegato per salvare un malato. È la terza donna in Italia a compiere questo gesto a un'età così avanzata.
Nonna Maria a 95 anni è la più anziana donatrice di organi nel Lazio e terza in Italia. Come ultimo gesto d'amore ha donato il suo fegato salvando un malato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Morta a 95 anni, la famiglia dice sì alla donazione: il fegato di nonna Maria salva un paziente in attesa
È morta ieri sera all’ospedale Sant’Andrea la nonna Maria, 95 anni.
