A 95 anni Maria salva un malato con il suo fegato | è la più anziana donatrice di organi nel Lazio

A 95 anni, Maria diventa la donatrice di organi più anziana del Lazio. Con un gesto di grande generosità, ha deciso di donare il suo fegato per salvare un malato. È la terza donna in Italia a compiere questo gesto a un'età così avanzata.

È morta ieri sera all’ospedale Sant’Andrea la nonna Maria, 95 anni.

