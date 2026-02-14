A Torino è il Mirafiori-Day | un migliaio di metalmeccanici sfilano per Torino a San Valentino

A Torino, un migliaio di metalmeccanici ha marciato nel centro città per il Mirafiori-Day, protestando contro le condizioni di lavoro e la mancanza di sicurezza nelle fabbriche. La pioggia battente non ha fermato i lavoratori che, con bandiere e slogan, hanno mostrato il loro disappunto davanti alla sede dell’azienda. La manifestazione si è svolta proprio nel giorno di San Valentino, aggiungendo un tocco simbolico alla richiesta di rispetto e attenzione.

Non si sono lasciati intimidire dalla pioggia un migliaio di metalmeccanici che, in occasione della giornata in cui si celebra San Valentino, hanno sfilato per il centro della città abbracciando lo slogan “Innamorati di Torino”. L'obiettivo è chiaro, immediato: rilanciare l'industria, riportare le attività lì dove tutto ha avuto inizio, a Mirafiori. Circa un migliaio di persone in tutto che, da piazza Arbarello, hanno raggiunto piazza Castello e non sono mancate le istituzioni al fianco dei metalmeccanici: presente il sindaco, Stefano Lo Russo, ma anche l'assessore regionale Maurizio Marrone, la vicesindaca di Torino Michela Favaro, l'assessore Jacopo Rosatelli e i rappresentanti a livello comunale e regionale di Alleanza Verdi Sinistra.🔗 Leggi su Torinotoday.it

A Torino, Piazza San Carlo si trasforma in un grande scenario di festa per San Valentino.

Torino si trasforma in un enorme cuore di fiori per festeggiare San Valentino.

