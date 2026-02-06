L’amore torna protagonista al cinema con la nuova versione 4K di “Ghost”. Il film di Jerry Zucker del 1990, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, torna nelle sale proprio a San Valentino. Un’occasione per riscoprire una storia d’amore immortale, rivista in alta definizione.

Il "Co-Bedding" nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: "Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L'esercizio fisico come l'amore, non ha età: il saluto di fine anno con l'istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale "Sebetia Ter". Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Gli uomini violenti possono essere aiutati? A Napoli nasce un centro per la riabilitazione psicologica Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Donald Trump vuole la Groenlandia? Il desiderio americano è cominciato circa 160 anni fa Quei pittori armati nella Napoli del '600: verità o leggende sulla Compagnia della Morte? A teatro in scena "Questo bimbo a chi lo do?": voglia di maternità o di popolarità? Se si parla di amore al cinema non si può fare a meno di celebrare l'indimenticabile "Ghost- Fantasma", il film del 1990 diretto da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.

© Lifeandnews.it - L’indimenticabile “Ghost” ritorna al cinema a San Valentino in versione 4K

