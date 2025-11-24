"È uno schifo", dice Nicola Porro in diretta tv a Quarta Repubblica mentre il suo inviato gli mostra uno sconcertante striscione apparso a Susa. Gli antifà sono in corteo, dopo le proteste dell'Anpi, per contestare la presentazione del libro " Uccidere un fascista- Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio " di Giuseppe Culicchia, direttore del Circolo dei lettori di Torino. Fuori dalla biblioteca comunale, i contestatori hanno innalzato uno striscione eloquente e ignobile: si vede una chiave inglese, la stessa che ha ucciso proprio Sergio Ramelli, e la scritta "fascio morto, concime per l'orto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È uno schifo". Lo striscione choc degli Antifà in corteo contro Ramelli