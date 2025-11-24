È uno schifo Lo striscione choc degli Antifà in corteo contro Ramelli

Ilgiornale.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È uno schifo", dice Nicola Porro in diretta tv a Quarta Repubblica mentre il suo inviato gli mostra uno sconcertante striscione apparso a Susa. Gli antifà sono in corteo, dopo le proteste dell'Anpi, per contestare la presentazione del libro " Uccidere un fascista- Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio " di Giuseppe Culicchia, direttore del Circolo dei lettori di Torino. Fuori dalla biblioteca comunale, i contestatori hanno innalzato uno striscione eloquente e ignobile: si vede una chiave inglese, la stessa che ha ucciso proprio Sergio Ramelli, e la scritta "fascio morto, concime per l'orto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

200 uno schifo lo striscione choc degli antif224 in corteo contro ramelli

© Ilgiornale.it - "È uno schifo". Lo striscione choc degli Antifà in corteo contro Ramelli

Altri contenuti sullo stesso argomento

200 schifo striscione choc"&#200; uno schifo". Lo striscione choc degli Antifà in corteo contro Ramelli - Quarta Repubblica mostra in diretta l'orrore dei manifestanti scesi in corteo per contestare la presentazione di un libro sul giovane ucciso per le sue idee ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Schifo Striscione Choc