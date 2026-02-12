Settimane di blackout e sbalzi di tensione | piano straordinario per la rete elettrica

Nelle ultime settimane, le contrade di Ostuni hanno vissuto giorni difficili. Blackout frequenti, sbalzi di tensione e interruzioni improvvise della corrente elettrica hanno creato problemi a molte famiglie. La situazione ha portato alla luce la necessità di un intervento urgente sulla rete. Da giorni, le autorità stanno lavorando a un piano straordinario per sistemare le linee e garantire un servizio più stabile. La speranza è che presto tutto torni alla normalità.

E-Distribuzione interviene dopo le proteste dei cittadini e la convocazione del sindaco Pomes. Interruzione programmata in dieci contrade. Si profila un confronto istituzionale sulla crisi energetica della Città Bianca OSTUNI - Blackout a ripetizione, sbalzi di tensione continui e interruzioni della corrente senza preavviso si sono portate avanti per settimane nelle contrade ostunesi, causando non pochi disagi a centinaia di famiglie. Di conseguenza, elettrodomestici danneggiati, riscaldamenti spenti e ascensori bloccati. Una situazione diventata ormai insostenibile, che ha portato E-Distribuzione a programmare un intervento straordinario di potenziamento della rete locale, per venerdì 13 febbraio.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

