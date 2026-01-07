Curiosità Nino D' Angelo riceve la cittadinanza onoraria di Sarno

Sarno conferisce la cittadinanza onoraria a Nino D'Angelo, riconoscendo il suo contributo artistico e il legame con la comunità. L'artista napoletano, noto per la sua sensibilità e capacità narrativa, ha saputo rappresentare con autenticità e rispetto uno dei momenti più difficili della storia locale. Questa onorificenza sottolinea l'importanza del suo ruolo nel mantenere vivi i valori e la memoria collettiva di Sarno.

"Sarno rende omaggio a un artista che, con la sua straordinaria sensibilità e con la forza della sua arte, ha saputo raccontare con profonda umanità uno dei momenti più dolorosi della nostra comunità. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Nino D'Angelo non rappresenta soltanto un.

