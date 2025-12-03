salta la cittadinanza onoraria di firenze a francesca albanese

Firenze, 3 dicembre 2025 – Salta la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale dell' Onu Francesca Albanese. È l'esito della commissione pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei (Pd), che dopo una seduta fiume e discutendo della risoluzione proposta da Dmitrij Palagi (Spc) dal titolo 'Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese', ha detto con grande chiarezza che “in questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale. C'è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell'atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Albanese ha fatto per l' Onu ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

