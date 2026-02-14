A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante delle Olimpiadi | n di pettorale tv streaming

Vinatzer e gli altri azzurri gareggiano oggi alle 10 nel gigante di Bormio, perché vogliono conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quattro italiani partecipano alla competizione, che si svolge sulla pista Stelvio. La gara sarà trasmessa in diretta sulla Rai e visibile anche in streaming. Vinatzer indossa il pettorale numero 12, mentre gli altri atleti sono pronti a scendere in pista con numeri diversi.

Quattro italiani prenderanno parte al gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena sabato 14 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio: appuntamento alle ore 10.00 per la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 13.30. Alex Vinatzer sarà il riferimento per il gruppo tricolore: l’altoatesino è stato altalenante in Coppa del Mondo ed è reduce dalla prestazione sottotono offerta nello slalom della combinata a squadre, ma potrebbe ritrovarsi e inseguire il risultato degno di nota. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

Vinatzer e gli altri atleti italiani gareggeranno nel gigante maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché la competizione si svolge sabato 14 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio alle 10 del mattino.

