A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante in Val d’Isere | n di pettorale tv streaming

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gigante maschile di Val d’Isere, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà sabato 13 dicembre con sei azzurri pronti a scendere in pista. L’evento avrà inizio alle ore 9, con dettagli sul numero di pettorale, orari di partenza, trasmissioni tv e streaming disponibili per gli appassionati.

Saranno sei gli azzurri al via del gigante maschile di Val d’Isere (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 13 dicembre, l’azione scatterà alle ore 9.30 italiane e saranno 63 gli atleti in gara, con 24 Paesi rappresentati. Seconda run a partire dalle ore 13.00 con l’inversione dei primi 30. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 Salvo ritardi o interruzioni, nella prima manche Alex Vinatzer partirà col 13 alle 9.52.00, Luca De Aliprandini col 15 alle 9.55.40, Giovanni Borsotti col 28 alle 10. Oasport.it

partono vinatzer azzurri oggiA che ora partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Val d’Isere: programma esatto, n. di pettorale, tv - Saranno sei gli azzurri al via del gigante maschile di Val d'Isere (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it

A che ora partono Vinatzer, De Aliprandini e gli azzurri oggi nel gigante di Beaver Creek: programma preciso, n. di pettorale, tv - Oggi, domenica 7 dicembre, sulle nevi di Beaver Creek (USA), si chiuderà il lungo appuntamento in Colorado. oasport.it

a che ora partono vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante in val d8217isere n di pettorale tv streaming

© Oasport.it - A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante in Val d’Isere: n. di pettorale, tv, streaming