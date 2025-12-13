A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante in Val d’Isere | n di pettorale tv streaming

Il gigante maschile di Val d’Isere, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà sabato 13 dicembre con sei azzurri pronti a scendere in pista. L’evento avrà inizio alle ore 9, con dettagli sul numero di pettorale, orari di partenza, trasmissioni tv e streaming disponibili per gli appassionati.

Saranno sei gli azzurri al via del gigante maschile di Val d’Isere (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 13 dicembre, l’azione scatterà alle ore 9.30 italiane e saranno 63 gli atleti in gara, con 24 Paesi rappresentati. Seconda run a partire dalle ore 13.00 con l’inversione dei primi 30. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 Salvo ritardi o interruzioni, nella prima manche Alex Vinatzer partirà col 13 alle 9.52.00, Luca De Aliprandini col 15 alle 9.55.40, Giovanni Borsotti col 28 alle 10. Oasport.it

