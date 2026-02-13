Vinatzer e gli altri atleti italiani gareggeranno nel gigante maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché la competizione si svolge sabato 14 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio alle 10 del mattino. Quattro azzurri sono pronti a scendere in pista, con i loro pettorali che vanno dal numero 15 al 22, e ci si aspetta un pubblico numeroso che seguirà la gara in diretta televisiva.

Quattro italiani prenderanno parte al gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena sabato 14 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio: appuntamento alle ore 10.00 per la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 13.30. Alex Vinatzer sarà il riferimento per il gruppo tricolore: l’altoatesino è stato altalenante in Coppa del Mondo ed è reduce dalla prestazione sottotono offerta nello slalom della combinata a squadre, ma potrebbe ritrovarsi e inseguire il risultato degno di nota. Giovanni Franzoni si rimetterà in gioco dopo aver conquistato la medaglia d’argento in discesa libera e aver chiuso il superG al sesto posto, cimentandosi tra le porte larghe: in stagione non è mai riuscito a qualificarsi alla seconda manche in Coppa del Mondo, scenderà con il pettorale 31 e proverà a stupire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, orari, tv

Approfondimenti su vinatzer partono

Oggi si svolge a Alta Badia il gigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025.

Vinatzer e gli azzurri scenderanno in pista ad Adelboden nel gigante di Coppa del Mondo 2026, con orari e pettorali ancora da confermare.

Ultime notizie su vinatzer partono

Argomenti discussi: A che ora partono Vinatzer e Sala nello slalom della combinata a squadre?; A che ora partono Franzoni, Paris e gli azzurri oggi in combinata: n. di pettorale, tv, streaming; Vinatzer a caccia della consacrazione: è all-in su Milano Cortina; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario combinata maschile a squadre, startlist, streaming.

Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Schladming 2026: orari, n. di pettorale, tvAlex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell'Italia nello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si ... oasport.it

Quando parte Alex Vinatzer nello slalom della combinata? Orario esatto, tv, streamingAlex Vinatzer si presenterà per ultimo al cancelletto di partenza dello slalom, seconda parte della combinata a squadre che sta animando la terza giornata ... oasport.it

Cinque i titoli che verranno assegnati oggi a Milano Cortina 2026: alle 10.30 il format inedito per i Giochi, con Franzoni e Paris a "lanciare" Vinatzer e Sala, anche se gli svizzeri partono in cima al pronostico. Poi Maria Gasslitter nella finale dello Slopestyle, ma - facebook.com facebook