A che ora lo snowboard domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 15 febbraio azzurri in gara streaming

Il pubblico si chiede a che ora sarà trasmesso lo snowboard domani in televisione durante le Olimpiadi 2026, mentre gli azzurri si preparano a scendere in pista. La gara è prevista nel pomeriggio e sarà possibile seguirla anche in streaming. La seconda settimana di eventi si avvicina con molte discipline ancora da vincere.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entreranno a breve nella seconda settimana di gare. Tante ancora le medaglie in palio nelle sedici discipline presenti. L'Italia tenterà di ampliare il suo già ricco medagliere, cercando in questi giorni di superare i venti metalli ottenuti a Lillehammer nel 1994. L'occasione di un altro podio potrebbe presentarsi domani, in occasione delle prove dello snowboard. Domenica 15 febbraio andrà infatti in scena la gara a squadre dello snowboard cross. L'Italia, dopo il grande bronzo ottenuto da Michela Moioli nella prova femminile, cerca un'altra medaglia.