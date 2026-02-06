A che ora lo snowboard domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 7 febbraio azzurri in gara streaming

Questa mattina le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono cominciate con le prime gare, anche se l’apertura ufficiale è prevista per stasera con la cerimonia. Domani, tra le discipline in programma, c’è anche lo snowboard, che sarà trasmesso in diretta televisiva. Gli atleti azzurri sono già in pista e i fan sono curiosi di scoprire a che ora potranno seguire le loro performance in tv e in streaming.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno ufficialmente aperto i battenti. Nonostante l'avvio ufficiale sia oggi, con la grande cerimonia di inaugurazione in serata, negli scorsi giorni si sono già disputate le prime gare della rassegna a cinque cerchi. Tra queste, nella giornata di giovedì, sono andate in scena anche le qualificazioni del Big Air maschile. I grandi protagonisti dello snowboard, nello scenario del Livigno Snow Park, hanno cercato di strappare il pass per la finale, in programma sabato 7 febbraio. Domani quindi si assegnerà una delle prime medaglie delle Olimpiadi e tra i pretendenti ci sarà anche Ian Matteoli.

