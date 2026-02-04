A che ora lo snowboard domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 5 febbraio azzurri in gara streaming

Domani le Olimpiadi di Milano Cortina apriranno le porte con le gare di qualificazione, tra cui lo snowboard. Alle prime luci del mattino, gli azzurri scenderanno in pista, pronti a mettere in mostra il loro talento. La trasmissione in TV e streaming sarà accessibile per seguire da vicino ogni azione, con l’attesa che si faccia sempre più intensa.

Manca sempre meno all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La data ufficiale sarebbe il 6 febbraio ma, già nei giorni precedenti, si terranno alcune gare di qualificazione che ci faranno entrare nel clima olimpico. Il nostro paese torna ad ospitare la rassegna a cinque cerchi dopo vent’anni, l’ultima volta fu a Torino nel 2006 e la squadra azzurra è pronta a dare il tutto per tutto sulle nevi di casa. Siamo già entrati nella prima settimana olimpica e dunque già nei prossimi giorni andranno in scena le prime prove. Per quanto riguarda lo snowboard domani, giovedì 5 febbraio, si terranno infatti le tre manche di qualificazioni del Big Air uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

Scopri gli orari, le modalità di visione e le novità sulla partecipazione degli azzurri alla tappa di Carezza della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025-2026.

Road To Milano Cortina 2026 - Michela Moioli - snowboard cross

