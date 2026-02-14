A che ora lo sci alpino domani in tv gigante femminile Olimpiadi 2026 | programma e streaming
Il gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge domani e l’orario di partenza è stato annunciato. La gara si terrà nel pomeriggio, e sarà possibile seguirla anche in streaming su diverse piattaforme. La competizione coinvolge alcune delle migliori atlete del mondo, pronte a sfidarsi sulle piste italiane.
Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il gigante femminile. L’appuntamento è per domani, domenica 15 febbraio, sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, dove andrà in scena la penultima gara riservata alle donne in questa edizione dei Giochi: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30 per incoronare la nuova Campionessa Olimpica e assegnare le medaglie tra le porte larghe. L’Italia proverà a essere protagonista dopo aver già conquistato quattro medaglie. Federica Brignone si rimetterà in gioco dopo il trionfo in superG e nella specialità più amata, dove è Campionessa del Mondo in carica, cercherà un nuovo colpaccio: l’infortunio di dieci mesi fa è ormai alle spalle, in stagione è stata sesta a Kronplatz e il pubblico la attende. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora lo sci alpino domani in tv, gigante maschile Olimpiadi 2026: programma e streaming
Il gigante maschile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domani alle 10:00, con la gara trasmessa in diretta streaming su RaiPlay e Sky Sport.
A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: discesa femminile, programma, streaming
Domani alle 11, le donne dello sci alpino scendono in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Argomenti discussi: A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre maschile, programma, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: superG maschile, programma, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, superG femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming; A che ora lo short track stasera in tv, Olimpiadi 2026: programma giovedì 12 febbraio, streaming, italiani in gara.
A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile, programma, streamingGiovedì 5 febbraio, tra la Stelvio di Bormio e l'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo la curiosità sarà tanta. Ufficialmente le Olimpiadi Invernali di ... oasport.it
A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, italiani in gara, streamingAlle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 proseguirà anche il programma di gare dello speed skating: ai Giochi torneranno ad essere protagoniste le ... oasport.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci alpino: a che ora e dove vedere in tv il gigante maschile con Giovanni Franzoni facebook
#Olimpiadi invernali MiCo26, in pista il cuore alpino d’Italia: volontari ANA e Truppe Alpine protagonisti silenziosi delle grandi giornate dello sci lalpino.net/2026/02/12/oli… via @lalpino.net #MilanoCortina2026 #alpini #associazionenazionalealpini @Eserc x.com