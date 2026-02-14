Il gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge domani e l’orario di partenza è stato annunciato. La gara si terrà nel pomeriggio, e sarà possibile seguirla anche in streaming su diverse piattaforme. La competizione coinvolge alcune delle migliori atlete del mondo, pronte a sfidarsi sulle piste italiane.

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il gigante femminile. L’appuntamento è per domani, domenica 15 febbraio, sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, dove andrà in scena la penultima gara riservata alle donne in questa edizione dei Giochi: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30 per incoronare la nuova Campionessa Olimpica e assegnare le medaglie tra le porte larghe. L’Italia proverà a essere protagonista dopo aver già conquistato quattro medaglie. Federica Brignone si rimetterà in gioco dopo il trionfo in superG e nella specialità più amata, dove è Campionessa del Mondo in carica, cercherà un nuovo colpaccio: l’infortunio di dieci mesi fa è ormai alle spalle, in stagione è stata sesta a Kronplatz e il pubblico la attende. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora lo sci alpino domani in tv, gigante femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming

Il gigante maschile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domani alle 10:00, con la gara trasmessa in diretta streaming su RaiPlay e Sky Sport.

Domani alle 11, le donne dello sci alpino scendono in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

