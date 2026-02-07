A che ora lo sci alpino domani in tv Olimpiadi 2026 | discesa femminile programma streaming

Domani alle 11, le donne dello sci alpino scendono in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le prove cronometrate, si aspetta la discesa femminile, prima gara di rilievo in questa disciplina. La corsa sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con le atlete pronte a contendersi le prime medaglie a cinque cerchi.

Dopo la disputa delle prove cronometrate, si entra finalmente nel vivo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e lo sci alpino è pronto ad assegnare le prime medaglie a cinque cerchi tra le donne: l’appuntamento è domani, domenica 8 febbraio, alle ore 11.30, con la discesa libera femminile. Sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio e farà festa con gli allori al collo? L’Italia può sognare in grande con Sofia Goggia (oro a PyeongChang 2018 e argento a Pechino 2022), Laura Pirovano (data in forma davvero eccezionale), Nicol Delago (fresca di vittoria in Coppa del Mondo) e Federica Brignone (che sta cercando di lasciarsi alle spalle il brutto infortunio per essere protagonista nella velocità pura). 🔗 Leggi su Oasport.it

Venerdì 6 febbraio, le gare di sci alpino alle Olimpiadi 2026 attirano l'attenzione.

