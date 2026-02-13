A che ora lo sci alpino domani in tv gigante maschile Olimpiadi 2026 | programma e streaming

Il gigante maschile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domani alle 10:00, con la gara trasmessa in diretta streaming su RaiPlay e Sky Sport.

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il gigante maschile. L’appuntamento è domani, sabato 14 febbraio, sulla pista Stelvio di Bormio, dove incominceranno le discipline tecniche ai Giochi: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30 per incoronare il nuovo Campione Olimpico e assegnare le medaglie tra le porte larghe. L’Italia proverà a essere protagonista dopo aver già conquistato quattro medaglie (oro di Federica Brignone in superG, argento di Giovanni Franzoni in discesa libera, bronzi di Dominik Paris e Sofia Goggia in discesa), ma la missione sarà decisamente ardua e ci si affiderà soprattutto ad Alex Vinatzer, che sarà chiamato a reagire dopo aver sentito troppa pressione nella combinata a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani alle 11, gli atleti di sci alpino scendono in pista per la discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani alle 10, gli appassionati di sci alpino potranno seguire in tv la combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

