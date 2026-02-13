A che ora lo sci alpino domani in tv gigante maschile Olimpiadi 2026 | programma e streaming
Il gigante maschile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domani alle 10:00, con la gara trasmessa in diretta streaming su RaiPlay e Sky Sport.
Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il gigante maschile. L’appuntamento è domani, sabato 14 febbraio, sulla pista Stelvio di Bormio, dove incominceranno le discipline tecniche ai Giochi: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30 per incoronare il nuovo Campione Olimpico e assegnare le medaglie tra le porte larghe. L’Italia proverà a essere protagonista dopo aver già conquistato quattro medaglie (oro di Federica Brignone in superG, argento di Giovanni Franzoni in discesa libera, bronzi di Dominik Paris e Sofia Goggia in discesa), ma la missione sarà decisamente ardua e ci si affiderà soprattutto ad Alex Vinatzer, che sarà chiamato a reagire dopo aver sentito troppa pressione nella combinata a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: discesa maschile, programma, streaming
Domani alle 11, gli atleti di sci alpino scendono in pista per la discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre maschile, programma, streaming
Domani alle 10, gli appassionati di sci alpino potranno seguire in tv la combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre maschile, programma, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, superG femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: superG maschile, programma, streaming; A che ora lo short track stasera in tv, Olimpiadi 2026: programma giovedì 12 febbraio, streaming, italiani in gara.
A che ora lo sci alpino domani in tv, superG femminile Olimpiadi 2026: programma e streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il superG femminile. L'appuntamento è domani, giovedì 12 ... oasport.it
A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile, programma, streamingGiovedì 5 febbraio, tra la Stelvio di Bormio e l'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo la curiosità sarà tanta. Ufficialmente le Olimpiadi Invernali di ... oasport.it
Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, chiudendo una gara complicata con il miglior tempo in 1’23”41 su una pista che ha messo in difficoltà molte big. L’azzurra ha costruito la vittoria con una - facebook.com facebook
#Olimpiadi invernali MiCo26, in pista il cuore alpino d’Italia: volontari ANA e Truppe Alpine protagonisti silenziosi delle grandi giornate dello sci lalpino.net/2026/02/12/oli… via @lalpino.net #MilanoCortina2026 #alpini #associazionenazionalealpini @Eserc x.com