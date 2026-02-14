A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 15 febbraio italiani in gara streaming

Proseguono senza soluzione di continuità le competizioni allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo valtellinese teatro in questi lunghi giorni delle prove di sci frestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, domenica 15 febbraio, assisteremo ad un programma speculare a quello pianificato per oggi, con due specialità previste: il dual moguls ed il big air maschile. I primi a scendere sul tracciato saranno gli specialisti delle gobbe, in scena a partire dalle 10:30 con i sedicesimi di finale. Poi, a partire dalle 19:30, sarà la volta degli atleti impegnati nel big air, in cui sarà della partita anche Miro Tabanelli, pronto a riscattarsi dopo una prova nello slopestyle affrontata in modo contratto.