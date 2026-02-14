Il curling domani in tv, alle Olimpiadi 2026, si svolge a causa di un fitto programma che coinvolge gli italiani in gara. La giornata del 15 febbraio prevede tre partite da seguire con attenzione, tra cui due della squadra maschile e una di quella femminile. Gli appassionati potranno seguire le partite in diretta streaming, con orari ancora da confermare.

Tre partite da vivere tutte d’un fiato. La giornata di domani, domenica 15 febbraio, sarà particolarmente impegnativa per tutti gli amanti del curling, considerato un programma fittissimo contrassegnato da due match della Nazionale maschile ed uno di quella femminile. L’adrenalina si alzerà a partire dalle 9:05, quando Joel Retornaz e compagni si presenteranno al cospetto della Norvegia con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso nel Round Robin riscattando la sconfitta patita contro la Germania. In contemporanea si giocheranno anche Svezia-Statu Uniti e Germania-Gran Bretagna. All 14.05 sarà invece la volta del team guidato da Stefania Constantini, chiamate a dare una scossa alla competizione dopo l’avvio caratterizzato da due sconfitte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, italiani in gara, streaming

#Milano-Cortina 2026 || Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani si continua a seguire il curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: i luoghi più significativi - XXI Secolo 02/02/2026

Argomenti discussi: A che ora parte Goggia? E Brignone? La startlist del SuperG; A che ora il pattinaggio di figura domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming.

Napoli-Roma (Serie A): a che ora si gioca, dove vederla in tv e pronosticoLe informazioni sul Derby del Sole valido per la 25ª giornata di Serie A. msn.com

Luna Piena del Lupo il 3 gennaio 2026, a che ora vedere il primo plenilunio dell’anno e perché si chiama cosìAnche se la Luna sorgerà solo alcune ore dopo l'effettiva fase di plenilunio, non perderemo nulla dello spettacolo celeste. Ai nostri occhi, infatti, come indicato dalla NASA la Luna appare piena per ... fanpage.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le azzurre del curling in cerca di una vittoria x.com

Cortina 2026, Cortina d'Ampezzo, Olimpiadi | Olimpiadi. Le donne del Curling a Casa Veneto: “Le medaglie fanno bene al nostro sport” facebook