La Rai ha deciso di cambiare voce per la chiusura della cerimonia di Milano-Cortina. Dopo le numerose gaffe e l’imbarazzo causato dalla telecronaca dell’apertura, il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, non farà più parte della trasmissione. La scelta arriva dopo le polemiche e i commenti negativi sui social, dove molti hanno criticato l’approccio e la professionalità mostrata durante la prima parte della manifestazione.

Dopo l’ imbarazzante telecronaca della cerimonia di apertura, infarcita di gaffe di ogni genere, il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca non sarà la voce di quella di chiusura. L’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha convocato Petrecca a Roma, per un faccia a faccia: la decisione è però già stata presa dai vertici di Viale Mazzini. Anche se qualcuno in Rai gli aveva consigliato diversamente, Petrecca aveva deciso personalmente di sostituire il suo vice Auro Bulbarelli, atteso al microfono ma saltato per aver svelato che lo spettacolo avrebbe coinvolto pure Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Petrecca, la decisione della Rai dopo la disastrosa telecronaca dell’apertura di Milano-Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina

La Rai finisce sotto accusa per alcune gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

La telecronaca delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 fa discutere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Rai riflette sul futuro di Petrecca dopo il disastro della cerimonia delle Olimpiadi 2026; Paolo Petrecca e le gaffe alle Olimpiadi di Milano-Cortina, tutti gli sfottò dagli atleti e Matilda De Angelis; Stop alle conduzioni di Petrecca, il direttore non chiuderà i Giochi; Olimpiadi, la telecronaca di Petrecca imbarazza anche la Rai. Le opposizioni chiedono la sua rimozione: Medaglia d'oro di sciatteria.

Caso Petrecca, oggi riunione con l’ad Rossi per una decisione dopo la telecronaca olimpicaPaolo Petrecca oggi in riunione con l'amministratore delegato della Rai per fare il punto sulla disastrosa telecronaca della cerimonia olimpica ... fanpage.it

Rai, bufera sulla telecronaca olimpica: Petrecca convocato dai verticiClima teso ai piani alti della Rai dopo la discussa telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali. Il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, ... thesocialpost.it

Slalom - Calgary 1988 Slalom - Albertville 1992 Slalom - Lillehammer 1994 Discesa libera - Pyeongchang 2018 Discesa libera - Pechino 2022 Discesa libera - Milano-Cortina 2026 DUE LEGGEND facebook

Milano-Cortina, 5,3 miliardi di interazioni social olimpici per l’apertura #Olimpiadilnvernali2026 #Olimpiadi x.com