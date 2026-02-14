A bordo fino a 130 posti Pronti sei filobus speciali | aste e batterie ricaricabili

Sei filobus con aste e batterie ricaricabili sono pronti per entrare in servizio, a causa di un investimento di circa 7,2 milioni di euro. Questi mezzi, che possono ospitare fino a 130 passeggeri, saranno utilizzati per migliorare la mobilità urbana. Il Ministero ha contribuito con 6,5 milioni di euro, mentre il Comune ha aggiunto 700 mila euro per completare il finanziamento. Un dettaglio importante è che i filobus sono progettati per essere eco-compatibili e ridurre l’inquinamento in città.

Complessivamente il progetto della filovia costerà quasi 7,2 milioni di euro, 6,5 dei quali messi dal Ministero e 700mila euro dal Comune. La quasi totalità della spesa se ne andrà per i 6 filobus speciali prodotti dalla sezione bus Skoda in Repubblica Ceca. L'accordo c'è già, saranno mezzi di ultima generazione lunghi 18 metri per 130 posti, in grado di viaggiare con le aste attaccate alla linea bifilare e non. Nei 4 chilometri di linea filoviaria tradizionale (dal Piano direzione stazione) si viaggerà così, in piazza Cavour ci sarà il cambio; nel frattempo le batterie dei mezzi si saranno in parte ricaricate, il resto lo faranno gli 8 minuti (la migliore delle ipotesi sono 5 minuti) di sosta per completare la manovra.