Svizzera | partito C 130 con a bordo le salme di 5 italiani**

Un C-130 dell’aeronautica militare svizzera è partito da Sion con le salme di cinque italiani deceduti nel tragico incendio di Crans-Montana. L'aereo trasporta le salme nel rispetto delle procedure ufficiali, segnando un momento di cordoglio e vicinanza alle famiglie coinvolte.

Berna, 5 gen. (Adnkronos) - E' partito da Sion il C 130 dell'aeronautica militare con a bordo le salme di 5 dei 6 italiani morti nel rogo di Crans-Montana. L'aereo atterrerà prima a Linate, da dove 4 salme saranno trasferite a Milano, Bologna e Genova via terra. L'aereo proseguirà per Roma Ciampino con l'ultima delle salme, arrivando nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

