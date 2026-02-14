A Bollate le Olimpiadi entrano in carcere | tornano i Giochi della Speranza

Sabato 28 febbraio, a Bollate, si svolge la terza edizione dei Giochi della Speranza, organizzata per coinvolgere i detenuti nella Casa di reclusione di Milano Bollate. La manifestazione nasce dall’intenzione di offrire un momento di svago e di integrazione ai partecipanti, che si preparano a gare di vario tipo all’interno del penitenziario.

Le Olimpiadi arrivano anche dietro le sbarre. A Milano lo sport entra in carcere con la terza edizione dei Giochi della Speranza, una «piccola olimpiade» che sabato 28 febbraio porterà gare e tornei dentro la Casa di reclusione di Milano Bollate. L’iniziativa si inserisce nel clima dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e prova a tradurne i valori in un contesto dove il confine tra dentro e fuori è, per definizione, più netto. Il carcere, per un giorno, diventerà un campo di gara. Non per dimenticare dove ci si trova, ma per usare lo sport come linguaggio comune, capace di accorciare le distanze e rompere schemi e abitudini. 🔗 Leggi su Laverita.info

Da più di 15 anni, i Giochi della Speranza portano lo sport nelle carceri di Bollate.

