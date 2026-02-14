5 Cerchi 5 curiosità su Michela Moioli

Michela Moioli ha conquistato la sua terza medaglia olimpica in tre diverse edizioni, dimostrando una costanza che pochi atleti italiani possono vantare. La snowboarder bergamasca ha iniziato a gareggiare fin da giovanissima, portando a casa risultati sorprendenti e attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua passione per gli sport sulla neve si riflette nelle sue vittorie e nel modo in cui affronta ogni competizione.

1. Michela ha iniziato a sciare a soli due anni sulle piste di Spiazzi di Gromo, in provincia di Bergamo. Inizialmente, però, lo sci non la entusiasmava affatto, tanto che a un certo punto decise di smettere.. 2. Uno dei segreti della sua incredibile resilienza è il legame con le radici bergamasche. Michela porta sempre con sé il motto che le ha insegnato nonna Adriana: "Molà mia"