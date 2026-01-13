Marco Pantani il Pirata del ciclismo | la storia le vittorie e il dramma di un campione senza tempo

Marco Pantani, nato il 13 gennaio 1970 a Cesena, è stato uno dei ciclisti più iconici della storia, noto per le sue vittorie al Giro d’Italia e al Tour de France. La sua carriera, segnata da successi e momenti difficili, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello sport. Questa introduzione ripercorre la sua vita, i traguardi raggiunti e le sfide affrontate, offrendo uno sguardo equilibrato su un campione senza tempo.

Dal trionfo storico tra Giro d’Italia e Tour de France alla caduta umana: chi era davvero Marco Pantani Chi era Marco Pantani Marco Pantani nasce il 13 gennaio 1970 a Cesena e cresce a Cesenatico, diventando uno dei più grandi simboli del ciclismo italiano e mondiale. Scalatore purissimo, amato per il suo stile aggressivo e . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Marco Pantani, il Pirata del ciclismo: la storia, le vittorie e il dramma di un campione senza tempo Leggi anche: Ferrara ricorda il 'Pirata', serata dedicata a Marco Pantani con il docufilm 'Il migliore' Leggi anche: ’Occhi sulla storia’. Leggenda Pantani, un Pirata in mostra Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. ‘Occhi sulla storia’. Leggenda Pantani, un Pirata in mostra; NEWS per il XXI° TROFEO RICORDANDO MARCO PANTANI il PIRATA!; Tour de France, 27 luglio 1998: quando Marco Pantani si prese il Galibier; Il ciclismo secondo Merckx: «Pantani saliva col cuore, Pogacar con tutto il resto. Armstrong? L'inganno». Tour de France, 27 luglio 1998: quando Marco Pantani si prese il Galibier - La storia completa di quando Marco Pantani distrusse Il Kaiser Jan Ullrich conquistando il Galibier e trionfando al Tour de France ... sport.virgilio.it

Marco Pantani 20 anni dopo, mito immortale. Il ricordo dei giovani di oggi: «Su Youtube il Pirata vola ancora» - “Un ciclista, staccava tutti in montagna e vinceva da solo”. quotidianodipuglia.it

Pantani, riaperte le indagini sul Giro 1999: contro il Pirata il sospetto di un complotto della camorra - La Procura di Trento ha riaperto un fascicolo sul Giro d’Italia 1999 e sull’esclusione di Marco Pantani dopo il controllo antidoping a sorpresa prima della tappa di Madonna di Campiglio. fanpage.it

Il 13 gennaio del 1970 nasceva il Pirata Marco Pantani si allenava a Terracina, spesso lo si incontrava per il nostro Viale, la sera. Dimorava, con la sua squadra, presso l'Hotel Fiordaliso, generalmente in gennaio. Un pensiero per lui.... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.