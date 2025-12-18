18 dicembre | la Madonna a appare a molti testimoni anche di altre religioni

Il 18 dicembre, nei cieli di Mulevala, si manifestò un’apparizione della Madonna che toccò molti testimoni, anche di altre fedi. In un contesto di guerra civile e distruzione, questa visione portò un messaggio di speranza e unità, attraversando le barriere religiose e culturali. Un evento che rimane impresso come simbolo di fede e resilienza in tempi di grande crisi.

Anche fedeli di altre religioni vedono l'apparizione della Madonna nei cieli di Mulevala, mentre infuria la sanguinosa guerra civile che porta devastazione e morte nel Mozambico. A Mulevala sorge il più importante santuario del moderno Mozambico, dedicato a Maria Regina della pace. Il Paese dell'Africa meridionale, ex colonia portoghese, è stato a lungo teatro di.

