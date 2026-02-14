10 film che esplorano BDSM feticismo e altri modi di amare non convenzionali come fa Pillion
Il film Pillion, ora nelle sale, porta sul grande schermo storie di personaggi che vivono il BDSM e il feticismo, spingendosi oltre i confini delle relazioni tradizionali. La pellicola mostra come alcune persone trovino nel piacere non convenzionale un modo per esprimere la propria identità. Tra scene intense e dialoghi diretti, il film mette in luce pratiche spesso considerate tabù, ma che rappresentano un aspetto reale di molte vite.
Pillion, al cinema in questi giorni, si inserisce a pieno titolo nel filone dei film BDSM e kinky, che affrontano il tema del feticismo, del rapporto sadomaso e di pratiche che sfuggono ai consueti stereotipi. La storia d’amore c’è, eccome, ma le dinamiche che la attraversano sono più stratificate e insolite. Da anni il cinema si conferma uno strumento privilegiato per esplorare emozioni, relazioni e questioni sociali, oltre a indagare le pieghe più intime della psicologia umana. Attraverso i film, il pubblico può vivere il logoramento di una relazione tossica, l’adrenalina di un incontro inatteso o la complessità dei diversi aspetti della sessualità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Genesi di Pillion, da romanzo BDSM a film con Alexander Skarsgård
Il film “Pillion” con Alexander Skarsgård sta facendo parlare di sé.
Pillion, recensione: un film queer agrodolce. Tra ironia, dinamiche di potere BDSM e identità
Argomenti discussi: Film al cinema a Febbraio 2026: tutti i titoli più attesi e le date; Wider Than the Sky - Più grande del cielo, guarda l'inizio del film che mette a confronto AI e l'uomo; San Valentino: 10 film e serie tv romantiche da vedere (davvero) in due; L’amore sul grande schermo: 10 film che hanno fatto battere il cuore a generazioni.
L’amore sul grande schermo: 10 film che hanno fatto battere il cuore a generazioniStorie senza tempo che hanno segnato il cinema e l’immaginario collettivo, perfette per San Valentino e oltre Quando si parla di cinema romantico, le mode passano ma alcune storie restano. Sono quei f ... msn.com
I 10 film francesi più belli del 2025Dal Messico di narcotraffico e redenzione alla Giura di formaggi d’eccezione fino al Giappone di luci e ombre. I film transalpini osano, esplorano e spesso seducono. Tra quelli usciti in Italia nel ... panorama.it
All’antennista del bellissimo film #pillion al @cinema.centrale di Torino con i meravigliosi ragazzi del @socialfetishturin un evento in collaborazione con @loversff @museocinema facebook
Non si vedeva dai tempi di Secretary un film capace di raccontare con tanta sensibilità e leggerezza le consuetudini meno battute e borghesi dei rapporti di coppia. #Pillion - #AmoreSenzaFreni è ora al cinema con I Wonder Pictures, e questo è un antipasto di x.com