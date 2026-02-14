Il film Pillion, ora nelle sale, porta sul grande schermo storie di personaggi che vivono il BDSM e il feticismo, spingendosi oltre i confini delle relazioni tradizionali. La pellicola mostra come alcune persone trovino nel piacere non convenzionale un modo per esprimere la propria identità. Tra scene intense e dialoghi diretti, il film mette in luce pratiche spesso considerate tabù, ma che rappresentano un aspetto reale di molte vite.

Pillion, al cinema in questi giorni, si inserisce a pieno titolo nel filone dei film BDSM e kinky, che affrontano il tema del feticismo, del rapporto sadomaso e di pratiche che sfuggono ai consueti stereotipi. La storia d’amore c’è, eccome, ma le dinamiche che la attraversano sono più stratificate e insolite. Da anni il cinema si conferma uno strumento privilegiato per esplorare emozioni, relazioni e questioni sociali, oltre a indagare le pieghe più intime della psicologia umana. Attraverso i film, il pubblico può vivere il logoramento di una relazione tossica, l’adrenalina di un incontro inatteso o la complessità dei diversi aspetti della sessualità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 10 film che esplorano BDSM, feticismo e altri modi di amare non convenzionali, come fa Pillion

Il film “Pillion” con Alexander Skarsgård sta facendo parlare di sé.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Film al cinema a Febbraio 2026: tutti i titoli più attesi e le date; Wider Than the Sky - Più grande del cielo, guarda l'inizio del film che mette a confronto AI e l'uomo; San Valentino: 10 film e serie tv romantiche da vedere (davvero) in due; L’amore sul grande schermo: 10 film che hanno fatto battere il cuore a generazioni.

L’amore sul grande schermo: 10 film che hanno fatto battere il cuore a generazioniStorie senza tempo che hanno segnato il cinema e l’immaginario collettivo, perfette per San Valentino e oltre Quando si parla di cinema romantico, le mode passano ma alcune storie restano. Sono quei f ... msn.com

I 10 film francesi più belli del 2025Dal Messico di narcotraffico e redenzione alla Giura di formaggi d’eccezione fino al Giappone di luci e ombre. I film transalpini osano, esplorano e spesso seducono. Tra quelli usciti in Italia nel ... panorama.it

All’antennista del bellissimo film #pillion al @cinema.centrale di Torino con i meravigliosi ragazzi del @socialfetishturin un evento in collaborazione con @loversff @museocinema facebook

Non si vedeva dai tempi di Secretary un film capace di raccontare con tanta sensibilità e leggerezza le consuetudini meno battute e borghesi dei rapporti di coppia. #Pillion - #AmoreSenzaFreni è ora al cinema con I Wonder Pictures, e questo è un antipasto di x.com