Harry Melling e Alexander Skarsgård sono i fenomenali protagonisti dell'esordio alla regia di Harry Lighton. Presentato Fuori Concorso al 43º Torino Film Festival. Al cinema il 12 febbraio 2026. "Se verrai con me Sul mio carro tra le nuvole Più avanti del caldo del sol Sull'ultima stella lassù Tu vivrai con me In un'isola fantastica E un mondo vedrai di lassù Un mondo nascosto nel blu Tutto nuovo per te". Pillion - Amore senza freni, l'esordio alla regia di Harry Lighton si apre sulle note di Chariot nella versione di Betty Curtis. Una canzone d'amore che, se letta tra le righe, può racchiudere in modo ironico quello che il protagonista del film vive nell'arco di circa 100 minuti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pillion, recensione: un film queer agrodolce. Tra ironia, dinamiche di potere BDSM e identità