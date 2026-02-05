Genesi di Pillion da romanzo BDSM a film con Alexander Skarsgård

Il film “Pillion” con Alexander Skarsgård sta facendo parlare di sé. Il progetto, nato come un romanzo BDSM, è ora diventato un film che promette di sorprendere il pubblico. Skarsgård interpreta un personaggio complesso, e le riprese sono in corso. La produzione si sta preparando per portare sul grande schermo una storia intensa e provocatoria.

"Accanto a te non sono niente, ma sono tuo comunque", scrive Colin, interpretato da un eccellente Harry Melling, nel suo diario. Pillion è una di quelle storie d'amore in cui le carezze si trasformano in pugni, la passione è un complesso gioco di umiliazioni e un ragazzo della periferia londinese scopre l'estasi in un rapporto sadomaso master and servant. Dopo una promettente carriera come regista di cortometraggi – il cui apice è forse Wren Boys (2017), studio sulla fede e sulla crudeltà intrinseca di qualsiasi sistema tradizionale –, il regista britannico Harry Lighton debutta nel lungometraggio con un adattamento di Box Hill (2019), un ritratto elettrizzante della sottocultura BDSM degli anni '70 che il suo autore, Adam Mars-Jones, aveva concepito come una sorta di espiazione autobiografica, ma che ora vive una seconda vita in quello che il critico Peter Bradshaw ha giustamente descritto come un improbabile incrocio tra un dramma di Alan Bennett e le illustrazioni omoerotiche di Tom of Finland.

