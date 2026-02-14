Nel 2026, dieci città italiane rischiano di perdere valore immobiliare a causa del cambiamento climatico, secondo uno studio recente. La causa principale è l’aumento di eventi meteorologici estremi, che diventano sempre più frequenti e dannosi. A Milano, ad esempio, le alluvioni potrebbero danneggiare molte abitazioni, riducendo il loro prezzo sul mercato. La preoccupazione cresce perché le case si svalutano man mano che le condizioni climatiche peggiorano e le assicurazioni aumentano i costi di copertura.

Il problema non è (solo) se gli eventi estremi esisteranno: è quanto spesso e quanto costeranno. Quando il rischio diventa frequente, il mercato smette di trattarlo come eccezione e inizia a prezzarlo. E il “mattone sicuro” cambia regole. Quando il clima entra nei prezzi, il mattone smette di essere “automaticamente” sicuro. C’è un momento preciso in cui un rischio smette di essere una notizia e diventa un prezzo. Nel 2026 il rischio climatico è sempre più vicino a quel punto: non perché “domani crolla tutto”, ma perché la frequenza degli eventi estremi sta alterando tre leve che muovono l’immobiliare più di quanto si creda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - 10 città a rischio clima nel 2026: dove la casa può perdere valore. La situazione in Italia

