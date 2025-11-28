I 10 eventi da non perdere nel weekend per accendere il clima natalizio

L'ultimo weekend di fine novembre è già in pieno clima natalizio sia a Lecco sia nel territorio. Cosa fare per svagarsi? Gli eventi saranno come al solito numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida valida fino a domenica 30 novembre, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it