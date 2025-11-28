I 10 eventi da non perdere nel weekend per accendere il clima natalizio
L'ultimo weekend di fine novembre è già in pieno clima natalizio sia a Lecco sia nel territorio. Cosa fare per svagarsi? Gli eventi saranno come al solito numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida valida fino a domenica 30 novembre, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Weekend Furbo Occasioni da non perdere su molti fine serie per tutti i gusti Occhio...solo in negozio - facebook.com Vai su Facebook
Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 novembre ift.tt/z8iO3F9 Vai su X
Sagre in Toscana, ecco gli eventi da non perdere nel weekend - Dal tartufo all’olio novo, eventi che uniscono i sapori della tradizione con la voglia di stare insieme ... Scrive lanazione.it
I 10 eventi da non perdere nel weekend per "accendere" il clima natalizio - Le iniziative in programma da venerdì 28 novembre a domenica 30 novembre nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta ... Secondo leccotoday.it
10 sagre del weekend in Emilia Romagna da non perdere: tra prodotti tipici, il presepe di sabbia e tanta musica - La regione chiude in bellezza il mese offrendo un fine settimana ricchissimo di eventi che uniscono le eccellenze gastronomiche del territorio a eventi culturali unici: il tartufo, il formaggio di fos ... Da ilrestodelcarlino.it