Genoa Atalanta, il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi nel post gara: «La squadra ha lottato in 11 vs 10. Con l’Atalanta in 10 si può perdere» Le dichiarazioni di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, arrivano al termine della sfida valida per la 16ª giornata di Serie A. Il match si è deciso al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Genoa Atalanta, De Rossi nel post partita: «La squadra ha lottato in 11 vs 10. Con l’Atalanta in 10 si può perdere ma sono orgoglioso di questo»

Leggi anche: Atalanta Genoa, De Rossi: «La squadra deve ancora migliorare. Il rosso ha sicuramente condizionato la partita. Sulle risposte dei ragazzi…»

Leggi anche: Juric nel post partita di Cremonese Atalanta: «Manca cattiveria sotto porta, ma fiducia nel gruppo. Carnesecchi? Oggi è stato bravo, ma ha sbagliato a dire questo»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Verso Genoa-Atalanta De Rossi Speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi; Genoa, De Rossi: Il gol all'ultimo mi ha spezzato il cuore, con la Roma sarà speciale; Genoa-Atalanta, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Palladino; Carnesecchi para, Sommariva sbaglia: l'Atalanta beffa un bel Genoa (in dieci) al 94'.

Genoa, De Rossi esalta Vitinha: "Attaccante, trequartista, terzino: fa tutto" - Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida persa dai suoi all'ultimo contro l'Atalanta. tuttomercatoweb.com