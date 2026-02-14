?Lucio Presta | Quando dissi a Paolo Bonolis che era una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata

Lucio Presta rivela che il motivo principale della rottura con Paolo Bonolis è stato un commento che ha fatto su di lui e sulla sua vita privata. Presta aveva detto a Bonolis che considerava la sua scelta di sposare una donna sbagliata e questa frase avrebbe causato tensioni tra i due. Nel suo nuovo libro, Presta spiega come questa frase abbia influenzato il rapporto professionale e personale con il conduttore. Il racconto si concentra su un episodio che nessuno aveva mai raccontato prima.

Poi l'incontro fatidico: «Paolo mi convoca alle 16 nel suo ufficio. Arriviamo insieme e vedo Paolo così turbato che mi preoccupo. Penso al dolore che sta provando in quel periodo, si sono appena separati, e quando un matrimonio finisce è come affrontare un lutto. Saliamo ma lui tiene lo sguardo basso: “È successa una cosa terribile”. Gli chiedo che cosa. E lui: “Sonia mi ha detto che tu e lei avete avuto dei rapporti”. “In che senso dei rapporti?”. “Eh, dei rapporti sessuali”». Qui Presta, secondo la sua versione riportata nel libro, proverebbe a spiegare a Paolo Bonolis che non è vero niente: «"Paolo, mi devi guardare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - ?Lucio Presta: «Quando dissi a Paolo Bonolis che era una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata» Lucio Presta senza filtri: bordate ad Amadeus, Paolo Bonolis e Stefano De Martino Lucio Presta torna a parlare forte e chiaro. Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: accuse di tradimento e rottura con Paolo Bonolis Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Lucio Presta e Stefano De Martino: Non saluto i traditori. Lucio Presta: Bruganelli disse a Bonolis d’essere stata a letto con me, io gli feci l’elenco dei suoi amantiLucio Presta: Feci a Paolo Bonolis l'elenco degli amanti di Sonia Bruganelli, lei gli disse che aveva era stata a letto con me ... gossipetv.com Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: Feci a Bonolis la lista dei suoi amantiLucio Presta rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: il retroscena che avrebbe fatto saltare un sodalizio storico del dietro le quinte della tv. libero.it #LucioPresta lancia una bomba: "Per allontanare #PaoloBonolis da me #SoniaBruganelli gli disse che aveva fatto se**o con me. Allora io gli feci la lista di tutti gli amanti di sua moglie" È uscito L'Uragano il libro di Lucio Presta e #Dagospia pubblica la parte in facebook La verità notizia è che persino Lucio Presta chiama LA NOVE il canale che invece si chiama IL NOVE #macosadiav x.com