Zoe Trinchero la mamma | Voleva fare la psicologa mi torturo per non averle detto di tornare a casa quella sera

Zoe Trinchero, la giovane studentessa di 16 anni, è morta a causa di un tragico femminicidio, un episodio che ha scosso l’intera comunità. La madre ricorda ancora l’ultima conversazione telefonica, quando Zoe le aveva confidato i suoi sogni di diventare psicologa. Quel giorno, invece, non è più tornata a casa: la madre si tormenta pensando di aver potuto fare qualcosa di diverso. Ora, chiede a tutti di unirsi contro la violenza sulle donne, promettendo di parlare a nome di tanti genitori che piangono le proprie figlie.

A Fanpage.it La madre di Zoe Trinchero ricorda l’ultima chiamata con la figlia e chiede a tutti di mobilitarsi contro il femminicidio: "Me ne farò portavoce insieme alle altre migliaia di genitori che stanno piangendo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su zoe trinchero

Questa mattina, gli investigatori hanno scoperto una chiamata non risposta sul telefono di Nicole, l’amica di Zoe Trinchero.

La 17enne Zoe Trinchero è stata uccisa a Nizza Monferrato la sera del 6 febbraio.

Ultime notizie su zoe trinchero

Argomenti discussi: Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato. La madre: Tutti le volevano bene, non doveva finire così; Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: Ha incontrato un ragazzo. Un amico in caserma; Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa e gettata in un canale a Nizza Monferrato; Chi era Zoe Trinchero, la ragazza 17enne trovata morta nell'Astigiano.

Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: «Ha incontrato un ragazzo». Un amico in casermaLa fine di Zoe Trinchero è scritta nei segni scuri che il fango non è riuscito a nascondere: un trauma cranico profondo, ecchimosi sul volto e quei solchi intorno al collo ... leggo.it

Zoe uccisa e gettata nel canale dopo la serata in birreria, confessa l’amico che era stato respinto: Una lite, l’ho presa a pugniFemminicidio a Nizza Monferrato (Asti), Zoe Trinchero morta strangolata: lavorava part time come barista, sognava di fare la psicologa. Alex Manna, 19 anni, prima tenta di depistare le indagini poi am ... quotidiano.net

Zoe Trinchero, i funerali a San Valentino tra bandiere a mezz’asta e lutto cittadino x.com

I funerali di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita nel Rio Nizza, si terranno sabato 14 febbraio alle 10 nella chiesa di Sant'Ippolito, in piazza XX Settembre. Il sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, ha proclamato il lutto cittadino per perme - facebook.com facebook