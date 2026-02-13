Zoe Trinchero la mamma | Voleva fare la psicologa mi torturo per non averle detto di tornare a casa quella sera

Zoe Trinchero, la giovane studentessa di 16 anni, è morta a causa di un tragico femminicidio, un episodio che ha scosso l’intera comunità. La madre ricorda ancora l’ultima conversazione telefonica, quando Zoe le aveva confidato i suoi sogni di diventare psicologa. Quel giorno, invece, non è più tornata a casa: la madre si tormenta pensando di aver potuto fare qualcosa di diverso. Ora, chiede a tutti di unirsi contro la violenza sulle donne, promettendo di parlare a nome di tanti genitori che piangono le proprie figlie.

A Fanpage.it La madre di Zoe Trinchero ricorda l'ultima chiamata con la figlia e chiede a tutti di mobilitarsi contro il femminicidio: "Me ne farò portavoce insieme alle altre migliaia di genitori che stanno piangendo".

zoe trinchero la mammaZoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: «Ha incontrato un ragazzo». Un amico in casermaLa fine di Zoe Trinchero è scritta nei segni scuri che il fango non è riuscito a nascondere: un trauma cranico profondo, ecchimosi sul volto e quei solchi intorno al collo ... leggo.it

zoe trinchero la mammaZoe uccisa e gettata nel canale dopo la serata in birreria, confessa l’amico che era stato respinto: Una lite, l’ho presa a pugniFemminicidio a Nizza Monferrato (Asti), Zoe Trinchero morta strangolata: lavorava part time come barista, sognava di fare la psicologa. Alex Manna, 19 anni, prima tenta di depistare le indagini poi am ... quotidiano.net