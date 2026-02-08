zoe trinchero uccisa a nizza monferrato a 17 anni il mare e il sogno di fare la psicologa

La 17enne Zoe Trinchero è stata uccisa a Nizza Monferrato la sera del 6 febbraio. Un giovane di 20 anni le ha sparato, ponendo fine alla sua vita a soli 17 anni. Tutti la ricordano come una ragazza piena di sogni, con il desiderio di diventare psicologa. La comunità è sotto shock per questa tragedia senza senso.

Una ragazza meravigliosa e una forza della natura, così amici e parenti ricordano Zoe Trinchero, la 17enne uccisa la sera del 6 febbraio a Nizza Monferrato dal ventenne Alex Manna. La giovane frequentava la scuola per parrucchieri e aveva il sogno di diventare psicologa. Chi era Zoe Trinchero “Era una ragazza meravigliosa”, ripete Mariangela, la madre di Zoe Trinchero. A lei si unisce la migliore amica Nicole, 19 anni, che ricorda la 17enne come “una forza della natura”. Come riporta il Corriere della Sera, Zoe era una ragazza piena di sogni, tra i quali quello di diventare psicologa. I fiori deposti sul luogo dove è stato rinvenuto il corpo di Zoe Trinchero “Ma sapeva che non sarebbe mai riuscita a realizzarlo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Nizza Monferrato si sveglia sotto shock dopo la tragica morte di Zoe Trinchero, una ragazza di appena 17 anni.

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato.

Argomenti discussi: A 17 anni uccisa e gettata in un canale dopo una serata in birreria. Un amico confessa il delitto; Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni per un no. C'è un fermo: ha confessato; 17enne uccisa e gettata nel torrente in provincia di Asti; Ventenne confessa l'omicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, uccisa al culmine di una lite per un no.

