Questa mattina, gli investigatori hanno scoperto una chiamata non risposta sul telefono di Nicole, l’amica di Zoe Trinchero. Era venerdì sera, intorno alle 23.30. Nicole spiega di aver dormito e di non aver sentito il telefono squillare. La ragazza di 17 anni è stata trovata morta a Nizza Monferrato, nel cuore dell’Astigiano. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo quella notte.

C'è una chiamata non risposta, intorno alle 23.30 di venerdì sera, sul telefono di Nicole, la migliore amica di Zoe Trinchero, uccisa a 17 ann i a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Ha confessato un ventenne, Alex Manna, con cui Nicole aveva avuto una relazione. «Non capita mai - dice al Corriere della sera Nicole della chiamata -, ma sono andata a dormire prestissimo e non riesco a perdonarmelo. Io e lei abbiamo la posizione condivisa, così sappiamo sempre dove siamo». Nicole, a proposito di Manna, su Repubblica, aggiunge: «Ci siamo lasciati perché non mi piaceva il suo comportamento e non l'ho mai più sentito da aprile dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Zoe Trinchero uccisa a 17 anni. L'amica: "Quella sera mi ha chiamata, ma dormivo"

