zoe saldana ha scelto di sostenere la famiglia di james van der beek con un contributo mensile

Zoe Saldana ha deciso di sostenere la famiglia di James Van Der Beek con un contributo mensile, dopo aver appreso della tragica morte dell’attore di Dawson’s Creek. L’attrice statunitense si è subito messa all’opera, offrendo aiuto ai figli e alla moglie del collega, confermandosi una donatrice generosa e pronta a intervenire in un momento così difficile.

Come riporta il magazine People, l’attrice e tre volte mamma ha scelto di contribuire con una donazione mensile di 2.500 dollari, un gesto che ha dato ulteriore slancio alla raccolta fondi lanciata su GoFundMe e che, in meno di 24 ore, ha superato la soglia del milione di dollari, arrivando a circa 1,5 milioni. Sempre secondo il giornale People, la campagna di raccolta di denaro è stata creata dal gruppo di amici della moglie dell’attore, Kimberly Van Der Beek, con l’obiettivo di sostenere la numerosa famiglia (sei figli) dopo la lunga e costosa battaglia contro il cancro di James Van Der Beek, il quale si è dovuto sottoporre a cure intensive tra ospedale e casa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

James Van Der Beek ha aperto una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia.

Dopo la morte di James Van Der Beek, la moglie Kimberly Brook ha annunciato una raccolta fondi su Instagram.

