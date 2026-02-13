Funerali di Antonino Zichichi Giuli | E' stato modello di dialogo al di là delle ideologie

Antonino Zichichi è morto, e questa perdita ha suscitato molte emozioni tra amici e colleghi. La giornalista Giuli ha commentato che Zichichi è stato un esempio di dialogo e apertura, oltre le differenze ideologiche. Durante i funerali a Roma, ha sottolineato come il suo impegno nel promuovere il confronto tra scienza e fede abbia lasciato un segno forte. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscimento per la sua lunga carriera e il suo contributo alla cultura italiana.

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, di uno scienziato, di un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di pace. Antonino Zichichi ci ha lasciato non soltanto una conoscenza straordinaria, ma un modello da seguire, un modello del dialogo, del confronto, al di là di ogni ideologia. Avete visto con quanto calore e per quanto tempo le persone che gli sono state vicine, i suoi familiari, i suoi amici, e le autorità, lo hanno ricordato e fino all'ultimo hanno seguito il suo feretro. È il segno di un amore per un grandissimo italiano e di un modello da seguire da parte di tutta la comunità scientifica, istituzionale, civica” così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine del funerale Antonino Zichichi a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Antonino Zichichi è morto a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel mondo della scienza e della fede.

Antonino Zichichi è morto e oggi i suoi funerali si sono svolti a Roma.

Dispiace la morte di Antonino Zichichi, creatore, fra gli altri meriti, della scuola di fisica internazionale di Erice (cui ho partecipato diverse volte). Però, come qualche volta accade, in età avanzata l'ottimo fisico delle particelle si è avventurato su sentieri per lui sc - facebook.com facebook

Il ricordo di Antonino Zichichi, ottimo fisico delle particelle, ma pessimo climatologo e biologo, nonché detrattore del metodo scientifico, avendo affidato ai giornali, invece che alle riviste specializzate, le sue opinioni. Valore scientifico Zero. x.com