Antonino Zichichi è morto a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel mondo della scienza e della fede. Il vescovo Marcello Sanchez Sorondo ha ricordato Zichichi come un uomo che univa con naturalezza il lavoro di scienziato con la sua fede religiosa. Durante i funerali a Roma, il religioso ha sottolineato come lui fosse un esempio di dialogo tra due mondi spesso considerati distanti, e ha ricordato un episodio in cui Zichichi aveva partecipato a una conferenza per promuovere la pace tra le diverse religioni. Tra i presenti c'era anche il presidente Sergio Mattarella, che ha espresso il suo cordoglio per la scompar

AGI - "Apprezzavo particolarmente in lui la sua doppia natura di scienziato e di credente": cosi' il vescovo Marcello Sanchez Sorondo ha ricordato Antonino Zichichi nell'omelia pronunciata durante i funerali solenni celebrati nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma, alla presenza, tra gli altri, del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Sanchez Sorondo ha rievocato il legame personale con il fisico, spiegando di averlo conosciuto quando San Giovanni Paolo II gli chiese di introdurlo alla Pontificia Accademia delle Scienze, e ha sottolineato come, nelle sue ultime apparizioni pubbliche, Zichichi abbia spesso dichiarato di essere "profondamente innamorato di Dio". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Addio a Zichichi, Giuli: "Uomo di scienza e di pace. Un modello di dialogo”

Luigi Nicolais, figura di rilievo nel campo della scienza e delle istituzioni, si appresta a essere ricordato in un evento pubblico.

Questa mattina l’Abruzzo si è svegliata in lutto per la scomparsa di Antonino Zichichi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Addio a Antonino Zichichi: Il Ricordo di un Faro di Conoscenza nella Scienza e Cultura Italiana; Addio a Antonino Zichichi: Il Ricordo di un Faro di Conoscenza nella Scienza e Cultura Italiana; ADDIO AL FISICO ANTONINO ZICHICHI, PADRE DEI LABORATORI DEL GRAN SASSO; Addio a Antonino Zichichi, il fisico che sfidò superstizioni e convenzioni.

Addio a Zichichi, Giuli: Uomo di scienza e di pace. Un modello di dialogoAGI - Apprezzavo particolarmente in lui la sua doppia natura di scienziato e di credente: cosi' il vescovo Marcello Sanchez Sorondo ha ricordato Antonino Zichichi nell'omelia pronunciata durante i f ... msn.com

ADDIO AL FISICO ANTONINO ZICHICHI, PADRE DEI LABORATORI DEL GRAN SASSOAntonino Zichichi aveva 96 anni. Aveva tre figli, cinque nipoti e una pronipote. Trapanese di nascita, specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, è noto s ... opinione.it

Addio al professor Zichichi: il suo impegno ha reso la Calabria protagonista nella ricerca scientifica internazionale. - facebook.com facebook

Addio allo scienziato Antonio #Zichichi, padre dei Laboratori nazionali del Gran Sasso #abruzzo @INFN_ #cronaca x.com