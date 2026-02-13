Zichichi Bernini | Gli dedicheremo l’Einstein Telescope

Antonino Zichichi riceve l’attenzione di Bernini, che annuncia l’intenzione di dedicargli l’Einstein Telescope. La proposta arriva durante una cerimonia ufficiale alla quale ha partecipato anche il presidente Mattarella, riconoscendo il ruolo di Zichichi come scienziato innovativo e visionario. La decisione mira a onorare il contributo di Zichichi alla ricerca e alla scienza italiana, sottolineando la sua capacità di guardare avanti e di immaginare nuove frontiere.

“Per Zichichi cerimonia solenne a cui ha presenziato anche Mattarella? Lo merita, lo meritava, lo meriterà, perché Antonino Zichichi non è un uomo del suo tempo, è un uomo del futuro. Noi gli dedicheremo la più grande infrastruttura di ricerca a cui stiamo lavorando, che è un telescopio di ultima generazione per captare le onde gravitazionali, cioè esattamente quello su cui Antonino Zichichi ha lavorato per tutta la vita”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, a margine del funerale di Antonino Zichichi nella basilica di Santa Maria degli angeli e dei martiri a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Da oggi si apre ufficialmente il bando per Et-SunLab, il nuovo laboratorio dell’Einstein Telescope dedicato allo studio dell’astrofisica di ultima generazione.

L'Italia punta a ospitare l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio di terza generazione per le onde gravitazionali.

