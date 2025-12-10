Einstein Telescope | Stramondo INGV nello steering committee per la candidatura di Sos Enattos
L'Italia punta a ospitare l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio di terza generazione per le onde gravitazionali. La candidatura si sta consolidando con il coinvolgimento di esperti e la selezione dell'area di Sos Enattos, in provincia di Nuoro, come sito ideale. Prosegue così il processo di definizione del management e delle strategie per questa importante infrastruttura scientifica.
(Adnkronos) – Prosegue con la definizione del suo management la complessa candidatura italiana a ospitare l'Einstein Telescope (ET), l'osservatorio di terza generazione per le onde gravitazionali, individuando l'area della miniera dismessa di Sos Enattos, in provincia di Nuoro, come sito prescelto. Per coordinare le attività necessarie alla predisposizione della candidatura, è stato costituito il team per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Einstein Telescope: Salvatore Stramondo nominato membro dello Steering Committee del TETI - https://www.ilmetropolitano.it/2025/12/09/einstein-telescope-salvatore-stramondo-nominato-membro-dello-steering-committee-del-teti/ #ilmetropolitano #ingv Vai su Facebook
Einstein Telescope, Salvatore Stramondo nominato membro dello Steering Committee del TETI Vai su X
Einstein Telescope: Stramondo (INGV) nello steering committee per la candidatura di Sos Enattos - Prosegue con la definizione del suo management la complessa candidatura italiana a ospitare l'Einstein Telescope (ET), l'osservatorio di terza generazione per le onde gravitazionali, individuando ... Si legge su adnkronos.com
