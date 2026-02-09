Einstein Telescope | Via al bando per Et-SunLab laboratorio chiave per l’astrofisica di nuova generazione

Da oggi si apre ufficialmente il bando per Et-SunLab, il nuovo laboratorio dell’Einstein Telescope dedicato allo studio dell’astrofisica di ultima generazione. Le gare sono state pubblicate e le aziende interessate possono presentare le offerte. Si tratta di un progetto importante, che punta a sviluppare strumenti e tecnologie avanzate per le future scoperte sul nostro universo. La scelta del vincitore avverrà nelle prossime settimane, e il laboratorio dovrebbe partire già entro l’anno.

Einstein Telescope: Apertura delle Gare per Et-SunLab, il Laboratorio Chiave per il Futuro dell'Astrofisica. La pubblicazione del bando di gara europeo per Et-SunLab segna una svolta cruciale nel percorso verso la realizzazione dell'Einstein Telescope, il rivoluzionario osservatorio sotterraneo di terza generazione destinato a riscrivere la nostra comprensione dell'universo. Questo annuncio, giunto in un momento di crescente interesse per l'astrofisica e la fisica fondamentale, apre ufficialmente la fase operativa per la selezione dei partner tecnologici che contribuiranno allo sviluppo delle tecnologie all'avanguardia necessarie per questo ambizioso progetto.

