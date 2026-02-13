Zayn Malik ha dichiarato di non essere mai stato innamorato di Gigi Hadid, ma di volerle comunque bene perché è la ragione per cui sua figlia è nata. L’ex cantante dei One Direction ha spiegato che, nonostante i sentimenti complicati, il legame con la modella resta forte, soprattutto quando parla di sua figlia e delle speranze per il suo futuro. Malik ha anche ricordato un episodio in cui Gigi Hadid lo ha rimproverato perché le aveva regalato un dono troppo costoso, un dettaglio che rende ancora più personale la sua intervista.

La host Alex Cooper ha incalzato il cantante riferendosi a un'intervista del 2024, rilasciata da Zayn al The Zach Sang Show, in cui aveva ammesso: «Non so se sono mai stato veramente innamorato a questo punto. Ripensandoci con occhi nuovi, dici: ‘Beh, forse non ero innamorato allora. Era amore o era un'esperienza quella che stavamo vivendo?' Chi lo sa». Cooper ha quindi chiesto al cantante se fosse ancora della stessa opinione riguardo ai suoi sentimenti per Gigi Hadid: «Non credo che fosse amore, e per essere onesti, giusto per dirlo apertamente, vorrò sempre bene a G, perché è la ragione per cui mia figlia è su questa terra e ho il massimo rispetto per lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Zayn Malik: «Non so se sono mai stato innamorato di Gigi Hadid, ma le vorrò sempre bene perché è la ragione per cui mia figlia esiste»

Zayn Malik ha riacceso la polemica sui social quando ha commentato pubblicamente Gigi Hadid, accusandola di aver divulgato dettagli personali della loro relazione, facendo scoppiare un acceso dibattito tra i fan e i media.

